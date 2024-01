Savona-Vado Ligure. Nella seduta odierna, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso parere favorevole in merito al rilascio di concessioni demaniali marittime.

Si tratta delle licenze concessive, autorizzazioni ex art. 24, ex art. 46 ed ex art. 45 bis del Codice della Navigazione e del relativo regolamento, che riguardano il compendio demaniale di Genova e di Savona-Vado Ligure.

