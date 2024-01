Autostrade più care, un lettore: “Aumenti in barba alla insopportabile situazione viaria”

Liguria. Anche quest’anno la vergogna regna sovrana, o meglio, non regna più, essendo abilmente (?) mascherata da “Decreto Milleproroghe, Ammodernamenti rete, Comunità Europea” ed altre stupidaggini del genere.

I nostri gestori autostradali hanno applicato gli aumenti dei pedaggi in “barba” alla insopportabile situazione viaria in cui versa la nostra rete, migliaia di ore di lavoro perse, trasportatori in difficoltà, pendolari allo stremo, velocità commerciali da paesi del terzo mondo ed estremo volgare disinteresse di tutto ciò che gravità all esterno del giardino del Gestore.

