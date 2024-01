Chiavari: drammatico salvataggio di un surfista a mezzo miglio dalla costa

Nel primo pomeriggio, attorno alle 14.00, un surfista che ha evidentemente sopravvalutato le proprie forze e che ignora anche la necessaria conoscenza del mare, è stato trascinato al largo. Scattato l’allarme in un’azione congiunta sono intervenuti sia i vigili del fuoco con l’elicottero Drago decollato dall’aeroporto Colombo, sia una squadra di Chiavari per coordinare l’eventuale atterraggio del velivolo. Interveniva anche la guardia costiera con una motovedetta. Il personale dell’elicottero ha individuato il surfista a mezzo miglio dalla costa davanti a Chiavari. Il giovane nuotava. La sua presenza è stata segnalata con precisione agli uomini della capitaneria di porto che l’hanno raggiunto e tratto bordo. Non risulta che il surfista sia ricorso a cure sanitarie pubbliche. Nè sono noti i dati dello sprovveduto surfista.

