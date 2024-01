Coach: la professione del futuro, oggi. Ne parliamo con la Master Coach Marina Osnaghi

Incontriamo oggi Marina Osnaghi, una figura riconosciuta nel mondo del coaching, nota per la sua eccezionale capacità di guidare gli individui verso il raggiungimento dei loro obiettivi personali e professionali. Con anni di esperienza e una profonda comprensione della psicologia umana, Marina ha aiutato innumerevoli persone a sbloccare il loro potenziale. In questa intervista, esploreremo il suo approccio unico al coaching e scopriremo come ha trasformato le vite di molti, indicandoci come si fa a diventare come lei.

1. Cosa serve per diventare un coach?

» leggi tutto su www.ivg.it