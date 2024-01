“Di memoria si vive, si muore, si rinasce”, Sarzana un incontro pubblico per conoscere meglio l’Alzheimer

Domani, venerdì 19 gennaio, nella Sala Consiliare del Comune di Sarzana, alle 17 avrà luogo un evento pubblico, aperto alla cittadinanza, che ha lo scopo di promuovere, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Alzheimer e sulle demenze senili, in senso più lato, spezzando l’indifferenza su questa patologia spesso invisibile, subdola ma in grado di devastare la persona.

L’ incontro, dal titolo “Di memoria si vive, si muore, si rinasce”, è organizzato dall’Associazione malati Alzheimer della Spezia, con il patrocinio del Comune di Sarzana, e il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando aperto welfare. Nel corso dell’ incontro il pubblico potrà ascoltare la relazione del dottor Stefano Serenthà, geriatra e formatore degli operatori geriatrici delle strutture per anziani nell’ambito del progetto Exameron a Milano, e della dottoressa Elena Carabelli, neurologa, esperta in malattie neurodegenerative e membro del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Asl 5 Spezzino. I partecipanti potranno interagire, a vario titolo, nella conversazione per meglio conoscere queste malattie, ad alto impatto sociale, che gravano non solo su chi ne è affetto ma anche su chi vive loro accanto e se ne prende cura.

In questo contesto saranno letti da Elena Mele, attrice della Compagnia degli Evasi, dei brani tratti da giornalisti/scrittori che hanno avuto famigliari ammalati. Le letture saranno accompagnate e intervallate con brani musicali eseguiti dalla polistrumentista e cantante Ilaria Biagini. L’occasione sarà anche utile per presentare la rete dei servizi presente sul territorio della Val di Magra e su ciò che l’Asl 5 Spezzino, ed in particolare il distretto 18, offre per la diagnosi della malattia e per l’iter successivo della malattia stessa.

