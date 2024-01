Liguria. “Basterebbe girare per Pietra Ligure per scoprire che la doppia dicitura delle vie in Ligure e Italiano esiste già da molto tempo”.

Inizia così la replica di Grande Liguria alla proposta del consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto in relazione alla doppia denominazione (in italiano e in ligure) per vie e piazze della Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it