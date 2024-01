Difesa delle coste e normativa Bolkestein, Linea Condivisa all’attacco: “Bene di tutti, serve rivoluzione culturale e politica”

Genova. “Giù le mani dalla linea costiera”, questo il titolo del convegno organizzato da Linea Condivisa per fare il punto sulla stato di salute delle coste liguri e sulle politiche messe in campo dalle istituzioni per difenderle. Con tutti i pro e, soprattutto i tanti contro.

Al centro del dibattito la famigerata direttiva Bolkestein, la cui mancata applicazione si traduce in una sanzione che viene pagata dalla collettività. “Il problema è che il dibattito pubblico è spesso molto superficiale e si ferma alla questione legata agli stabilimenti balneari – spiega Gianni Pastorino consigliere regionale di Linea Condivisa – mentre la direttiva parla anche di difesa delle coste e dell’ambiente marino, che è un bene collettivo purtroppo non infinito. Per questo motivo bisogna cambiare l’approccio all’argomento e capire che una certa impostazione di sfruttamento economico delle coste non è più sostenibile”.

» leggi tutto su www.genova24.it