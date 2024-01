Diocesi savonese, torna il corso “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica”

Savona. Anche quest’anno gli uffici per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina promuovono il corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti interessati ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e in collaborazione con l’Associazione Gioachino Rossini.

L’iniziativa sarà introdotta dagli organizzatori lunedì 19 febbraio alle ore 15:30 nella sala attigua alla Chiesa San Raffaele al Porto. Seguiranno la relazione di Maurizio Tarrini, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, su “La musica nella cattedrale di Savona. Organi, organisti e maestri di cappella dal XIV al XX secolo” e alle 17:15 la visita guidata all’organo Piccaluga (1764) della Cappella Sistina.

