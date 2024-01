Follo, Bertoni in corsa per la carica di sindaco

Sandro Bertoni si iscrive ufficialmente alla corsa per la carica di sindaco di Follo. Consigliere comunale di Cittadini in Comune, l’esponente dell’opposizione è pronto a concorrere fronte centrosinistra per il ruolo di primo cittadino in occasione delle elezioni amministrative della prossima primavera, quando se la vedrà con la prima cittadina uscente Rita Mazzi e con eventuali altre figure; non è da escludere che possa esserci un’altra candidatura di area centrodestra, come hanno suggerito recenti dichiarazioni dell’ex sindaco Giorgio Cozzani, il quale ha anche fatto riferimento alla possibilità di un impegno diretto.

