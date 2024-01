Genova. Ladri in azione ieri intorno all’ora di pranzo in galleria Mazzini. Hanno approfittato che la padrona di un noto negozio di abbigliamento si assentasse un attimo per forzare la porta di ingresso e arraffare rapidamente quello che hanno trovato disponibile.

Il bottino ammonta a 20 pregiati maglioni in cachemire, 900 euro di cassa e un telefono cellulare.

