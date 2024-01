I musicisti del silenzio in 50 Years, Mummenschanz al Civico nel weekend

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2023-24 al Teatro Civico della Spezia. Sabato 20 gennaio alle 20.45 e domenica 21 alle 17.30 la compagnia dei Mummenschanz sarà in scena con 50 Years. Lo spettacolo che celebra l’anniversario della loro nascita porta in scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e personaggi bizzarri nel tipico stile Mummenschanz. Fondata a Parigi nel 1972 da Bernie Schürch e Andres Bossard, in collaborazione con Floriana Frassetto, la compagnia nasce da un progetto artistico fortemente sentito dal trio originario in seguito a intensi anni di studio e di sperimentazione nell’ambito del mimo e della danza. Applauditi sui più importanti palcoscenici internazionali, oggi i Mummenschanz sono molto di più di un nome. Il loro lavoro è diventato una forma d’arte che ha affascinato e tuttora affascina spettatori di ogni età e di ogni estensione geografica. Definiti anche musicisti del silenzio, gli artisti di Mummenschanz mettono in scena una suggestiva metamorfosi delle forme e dei colori.

Le loro storie sono meramente visive. Non ci sono accompagnamenti musicali, né scenografie. Soltanto oggetti e oggetti-maschera, soltanto corpi e corpi-oggetto che si sviluppano su uno sfondo nero componendo un linguaggio ludico che tutti sono in grado di comprendere, purché si dia spazio al potere della fantasia e dell’immaginazione. In 50 Years il pubblico viene giocosamente preso per mano e accompagnato in un viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più amati della storia della compagnia. Sul palco prendono vita, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come le maschere d’argilla e i volti realizzati con rotoli di carta igienica. Non mancano i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre forme grottesche. Domenica 21 gennaio alle 11.30 la compagnia incontrerà il pubblico nell’ambito della rassegna FOYER – Teatro Civico al “Pin”. L’incontro sarà moderato dal direttore artistico Alessandro Maggi.

