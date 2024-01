La Pallacanestro Sestri si arrende al San Miniato al termine di una sfida equilibrata

Genova. Partita equilibrata in Serie B Interregionale al PalaFigoi tra Pallacanestro Sestri ed Etrusca San Miniato. Seagulls autori di una buona prestazione contro la quarta della classe nel girone B, con la sfida che gira in favore dei toscani solamente negli ultimi minuti.

La partita è molto equilibrata fin dai primi minuti, in cui prevalgono le difese sugli attacchi. Nella parte finale del primo quarto il primo tentativo di fuga degli ospiti grazie al parziale di 2-8 che fissa il risultato sul 14-20. Nella seconda frazione San Miniato sembra ingranare la quarta andando a +12 ma la squadra di coach Bianchi stringe le maglie in difesa, trova buone soluzioni in attacco e grazie a un 7-3 di parziale riesce ad andare all’intervallo sul -5.

