Le poste di Carcare chiudono un mese per lavori, il sindaco Mirri infuriato: “Avvisati 3 giorni prima”

Carcare. Le poste di Carcare chiuderanno per lavori dal 21 gennaio al 21 febbraio. Una notizia che al sindaco di Carcare non è andata giù: “Il problema non riguarda i lavori che devono essere realizzati, ci mancherebbe – spiega Rodolfo Mirri -, quanto il metodo con cui ci è stata comunicata la notizia. Ci hanno fatto sapere della chiusura con appena tre giorni di anticipo”.

Secondo il primo cittadino, la temporanea chiusura delle Poste determinerebbe diversi disagi, a partire dagli anziani del paese che a fine mese si recano negli uffici per ritirare la pensione: “È tutto il giorno che sto provando a contattare i dirigenti delle Poste per avere un confronto – sottolinea il sindaco -, ma non sono ancora riuscito a parlare con nessuno”.

