Liquidazione Cooperarci, nominato il commissario. Gli ex dipendenti: “Aspettiamo ancora il Tfr”. Gengo: “Nessuno lasciato a casa”

Savona. C’era una volta Cooperarci. La cooperativa sociale, fondata nel 1983 da un gruppo di assistenti sociali e educatori attivi presso l’ARCI Ragazzi di Savona, per 40 anni ha garantito sul territorio servizi socioeducativi, culturali e sportivi, per anziani, disabili, minori e migranti. Servizi che oggi vengono erogati sotto un altro “cappello”: per la maggior parte è quello dell’impresa sociale Anteo di Biella, per alcuni servizi è invece quello del Cres (il consorzio che univa Cooperarci al Faggio).

La parola “fine” per la Onlus savonese è arrivata lo scorso 7 dicembre, con la messa in liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore (la dottoressa Laura Edvige Bordoli di Como). L’iter, però, ha origini antiche: già il 1 agosto 2022 i lavoratori avevano iniziato a passare sotto Anteo, che aveva affittato il ramo d’azienda per garantire la continuità dei servizi. Mentre nella primavera del 2023 era partita la liquidazione volontaria della cooperativa. Un mese fa, come detto, lo step definitivo.

