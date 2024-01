Lo Spezia ha il suo nuovo dodicesimo: ufficiale l’acquisto di Gian Marco Crespi

La rivoluzione della porta concretizza il suo primo passo. Dopo l’arrivo e le visite svolte nel pomeriggio di ieri, lo Spezia ha annunciato l’acquisto di Gian Marco Crespi, portiere classe 2001 che firma con le Aquile un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2026. Crespi arriva dalla Juventus, dove ha giocato con la squadra Next Gen negli ultimi diciotto mesi, prima dell’addio consumato nelle scorse ore. Con oltre sessanta presenze nei professionisti tra Serie C e Serie A, dove vanta una presenza (con clean sheet) ai tempi del Crotone, Crespi si prepara a cominciare la sua nuova avventura in Liguria, dove sarà il vice di Jeroen Zoet.

