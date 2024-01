L’ondata di gelo irrompe in Liguria: venerdì lo shock termico, all’inizio del weekend il picco di freddo

Liguria. Sarà un’ondata di gelo artico in piena regola, più intensa di quella arrivata all’inizio di gennaio, che farà crollare il termometro fino a toccare temperature prossime allo zero (o addirittura inferiori) non solo nell’entroterra, ma anche nei quartieri più alti di Genova. Questa irruzione dal sapore invernale, tuttavia, durerà appena il tempo di un piccolo assaggio: l’ingresso dell’aria fredda è atteso già nella mattinata di venerdì, raggiungerà il culmine nella tarda serata di sabato e già domenica cederà il passo in quota, per poi finire in pasto al famigerato anticiclone mediterraneo che ci riporterà indietro al “caldo” anomalo di questi giorni.

“In queste ore sui versanti marittimi della Liguria troviamo 9-10 gradi all’altitudine di 1.350 metri, che all’incirca è la quota di riferimento per il periodo invernale – spiega Daniele Laiosa, presidente dell’associazione Limet -. Sono valori pesantemente superiori alla media del periodo: ricordiamoci che, nelle bolle calde che hanno caratterizzato l’autunno e alcune fasi di questo inverno meteorologico, il grosso surplus calorico si è registrato in quota. A distanza di 24 ore avremo 3-4 gradi sottozero, mentre alcune zone del versante padano passeranno a -8 gradi, con una variazione negativa che localmente potrà raggiungere i 15 gradi”.

