Origini e futuro della “Rotta artica”, a Lerici conferenza con Egidio Banti

Anche alla Spezia, negli ambienti portuali ed economici, ci si interroga in questi giorni sulle conseguenze del blocco sostanziale del canale di Suez per le operazioni militari nel mar Rosso. Una situazione che potrebbe far salire i costi di molti prodotti, oltre che, in genere, del traffico marittimo. Ma, per Spezia e il Mediterraneo, c’è anche un altro pericolo: che, quanto meno nel medio termine. in alternativa alla rotta del mar Rosso giudicata pericolosa, le compagnie marittime scelgano sempre di più un’altra rotta, quella dell’oceano artico, a nord della Russia, che collegherebbe Cina, Corea a Giappone con i porti tedeschi e olandesi con notevoli risparmi di costi e di tempi.

Può darsi che questa prospettiva abbia bisogno di tempo, però se ne parla. Se ne parlerà anche, venerdì 19 alle 16, nella sala consiliare di Lerici, in una sessione dell’Unitre, guidata da Eliana Bacchini. Se ne parlerà però in una prospettiva di carattere storico, sinora forse poco conosciuta. Il relatore sarà Egidio Banti, giornalista e docente di materie storiche, che affronterà l’argomento del “Mare dei notturni”.

Di che cosa si tratta?

Banti – sulla base dell’assunto che, nella storia dell’uomo, nulla è mai davvero nuovo – prenderà lo spunto da un libro pubblicato nell’ormai lontano 1956 da Vittorio Emanuele Bravetta e intitolato appunto “Il mare dei notturni”. Tale mare altro non era che l’oceano artico, così denominato dagli europei di allora per gli abitanti delle sue coste, abituati a vivere molti mesi l’anno senza la luce del sole. La storia è legata alla figura di un celebre navigatore italiano, Sebastiano Caboto, che nel 1548 si presentò alla corte inglese, prospettando la possibilità che le navi inglesi raggiungessero le ricche terre d’oriente guadagnando duemila leghe marine sulle navi portoghesi e almeno tremila su quelle del re di Spagna. La Corona inglese si decise ad accettare la proposta di Caboto, e tre navi, al comando di sir Richard Chanchelor, raggiunsero la fortezza svedese di Vardus, la più settentrionale delle terre allora abitate, grazie ad una deviazione della corrente del golfo che rendeva quel porto libero dai ghiacci. Di lì partirono verso oriente, alla ricerca del “Passaggio a Nord Est”. Banti, venerdì, racconterà quale fu la sorte di quegli equipaggi, la cui storia, oggi, torna di attualità.

