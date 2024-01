Polemica in senato, parlamentare di Forza Italia fa i conti in tasca a Renzo Piano (e Pirondini)

Roma. Vuole vederci chiaro, sulle dichiarazioni dei redditi dei suoi colleghi a palazzo Madama, il senatore di Forza Italia – ed ex sindaco di Brescia – Adriano Paroli. Il parlamentare di centrodestra oggi ha chiesto un approfondimento sia su Luca Pirondini, eletto in Senato per il M5s, sia sul senatore a vita Renzo Piano.

In particolare Paroli vuole chiarimenti “sulla carica rivestita dal senatore genovese Luca Pirondini nel consiglio di indirizzo della fondazione Teatro Carlo Felice,“anche ai fini delle valutazioni su eventuali profili di ineleggibilità. Peraltro, la carica rivestita dal senatore Pirondini non risulta dichiarata nel modulo riguardante l’anagrafe patrimoniale che risulta pubblico”.

