Ponte Morandi bis, gli utenti delle autostrade chiedono 100 milioni di danno per i pedaggi pagati ma non investiti in manutenzione

Genova. Oltre 100 milioni di euro di danno per i sette anni in cui gli utenti delle autostrade del tronco genovese hanno pagato il pedaggio senza che venissero svolti i lavori di manutenzione a cui proprio una quota di pedaggio è destinata. A chiederli sono le associazioni di utenti e consumatori che oggi hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo bis del ponte Morandi, la cui udienza preliminare vede 47 imputati per i mancati controlli su ponti e gallerieper i report presunti falsi, ma anche le barriere antirumore considerate pericolose per il crollo della galleria Berté in A26, il 30 dicembre 2019.

Il calcolo del danno fatto dalle associazioni degli utenti deriva dalla percentuale di pedaggio pagato da circa 27 milioni di auto l’anno per sette anni che avrebbe dovuto essere investito in manutenzione da parte di Aspi ma questo secondo l’accusa non è avvenuto.

