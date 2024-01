Pubblicato dopo 80 anni il “diario di guerra” di Nilo Lenzi, reduce della campagna di Russia: tutto il ricavato devoluto in beneficenza

Savona. E’ stato appena pubblicato (con il patrocinio dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) il diario tenuto durante la campagna di Russia dal savonese Nilo Lenzi. Il volume è in vendita nelle migliori edicole della provincia di Savona oltre che sulle piattaforme internet dedicate all’acquisto di libri: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il figlio Franco ed i nipoti Fabio e Fulvio Lenzi spiegano: “Con questo volume non vogliamo aggiungerci a tutti coloro, anche molto autorevoli, che hanno scritto sulla campagna di Russia negli ultimi ottanta anni. Abbiamo solo voluto riordinare la testimonianza di un giovane sottufficiale che a 26 anni parte per la Russia lasciando a casa un bimbo di un anno e mezzo e la moglie incinta del secondo figlio. Un racconto puntuale, a tratti didascalico e a tratti caratterizzato da riflessioni ed emozioni personali che danno l’idea dell’inferno vissuto dai nostri soldati durante quella scellerata campagna. Una campagna di cui Nilo non ha mai parlato volentieri, tanto è vero che abbiamo ‘trovato’ il diario solo dopo la sua morte”.

