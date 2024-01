Sampdoria, adesso serve un difensore centrale

Genova. La domanda da porsi, è: l’arrivo di Agustín Álvarez in prestito (ufficializzato e subito convocato per la sfida col Parma) può aprire le porte alla cessione definitiva di Manuel De Luca alla Reggiana di Alessandro Nesta, che spinge per averlo in Emilia? Una partenza che consentirebbe di realizzare una plusvalenza pura (il giocatore venne preso a parametro zero da Daniele Faggiano), oltre a dare aggio al conto economico per andare ad ingaggiare quel difensore centrale che ‘manca come il pane’.

L’uomo giusto in tal ruolo, fra quelli i cui nomi sono entrati in circolo, potrebbe essere Norbert Gyömbér, sempre ammesso che la Salernitana (in piena campagna di rafforzamento in ottica salvezza, vedi ad esempio il recente tesseramento dell’ex doriano Alessandro Zanoli) fosse disposta a lasciarlo andare in prestito, ma sul nazionale slovacco c’è anche il Palermo, per cui logica dice che bisogna aspettarsi anche qui una sorpresa, probabilmente ‘last minute’, quando qualche big entrerà nell’ordine di idee di partecipare ai costi d’ingaggio.

