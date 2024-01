San Lazzaro e Santa Caterina, Pd a Torri: “Polemica politica non ci interessa, chiediamo attenzione sui problemi della città”

I consiglieri del Partito Democratico non ci stanno e alle accuse dell’assessore Torri rispondono così in una nota. “Siamo contenti di tornare a sentire dopo qualche tempo la voce dell’assessore, ma gli lasciamo volentieri la polemica politica. Nel merito delle questioni sollevate ci sentiamo di precisare quanto segue. L’invito a un sopralluogo sul cantiere della nuova piscina di Santa Caterina ci è pervenuto dall’assessore alle grandi opere Borrini, noi lo abbiamo prontamente accolto. Ma l’appuntamento è stato rimandato ben tre volte e siamo ancora in attesa. Basterebbe la presenza del direttore dei lavori durante il sopralluogo per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza. Se l’impossibilità di accedere ai cantieri in corso vale per noi, dovrebbe valere anche per assessori e sindaco con relativi amici e familiari, di cui ricordiamo le fotografie scattate in cantiere per fare della schietta propaganda. Due pesi due misure? Sul rispetto dei tempi e delle forme, ci aspettiamo che l’Amministrazione dia l’esempio prima di dare lezioni agli altri: l’interrogazione presentata il 21 settembre dal consigliere Casini su Navonella ha ottenuto una risposta solo il 6 novembre, ben oltre il termine prescritto dai regolamenti. L’interrogazione presentata sempre dal consigliere Casini sulla scuola di Marinella aspetta invece una risposta dal 15 novembre. Con buona pace dell’assessore Torri, il Partito Democratico, insieme al resto dell’opposizione, continuerà a esercitare le proprie prerogative, per rispondere alle esigenze dei cittadini e sollecitare dove necessario gli interventi dell’Amministrazione. Come nel caso di via Rubiano: l’assessore cerca di mandare la palla in tribuna, ma non può negare una situazione di obiettivo degrado, rispetto alla quale abbiamo semplicemente raccolto una segnalazione e richiesto una tempestiva risoluzione del problema, con spirito di collaborazione per l’interesse comune. Ci dispiace per questo evidente nervosismo della Giunta, ma proseguiremo nel nostro lavoro”.

