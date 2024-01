Settimana bianca ad Ortisei, nel cuore della Val Gardena

La zona della Val Gardena è davvero ideale per trascorre una settimana bianca, che si tratti di un soggiorno romantico di coppia oppure di una vacanza di famiglia. Nei primi giorni di dicembre qui ha preso il via la stagione sciistica che durerà fino al 7 aprile 2024. In tutto questo periodo è possibile divertirsi sulle piste che la Val Gardena e l’Alpe di Siusi mettono a disposizione dei tantissimi appassionati di sci e snowboard.

Ma venire qui non è soltanto praticare attività invernali; se per esempio sceglierete per il vostro soggiorno questo splendido hotel a Ortisei con piscina panoramica potrete godervi moltissimi servizi di prima classe; l’Hotel La Perla, struttura 4 stelle a conduzione familiare, offre infatti ai suoi ospiti una ricchissima zona benessere nella quale è possibile trovare saune, piscine, zone relax, area per il fitness ecc. Quindi, se un giorno non avete voglia di recarvi sulle piste innevate, nel vostro hotel 4 stelle potrete passare una giornata all’insegna del relax assoluto.

Le attività invernali in Val Gardena

La Val Gardena è splendida durante l’estate, ma anche nei mesi invernali è in grado di dare il meglio di sé.

L’area sciistica Val Gardena/Alpe di Siusi fa infatti parte del Dolomiti Superski, l’associazione che raduna i 12 comprensori sciistici delle Dolomiti ai quali è possibile accedere con un unico skipass.

Questa area offre circa 180 km di piste a cui si possono sommare i circa 300 dell’area sciistica del Sellaronda; in quest’ultima si può trascorrere una giornata davvero indimenticabile, ovvero un itinerario circolare che si estende per circa 40 km. Il Sellaronda attraversa ben 4 passi delle Dolomiti (Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena) e cinque bellissime località: Arabba, Canazei, Selva di Val Gardena, Corvara e Colfosco. Il tour ha una durata approssimativa di circa 6 ore ed è adatto a sciatori di medio-alto livello. È sicuramente consigliabile partire prima delle 10 del mattino in modo da poter raggiungere l’impianto di risalita che riporta al punto dal quale si è partiti. Ovviamente il punto di partenza è a propria discrezione, non c’è un ordine prestabilito.

Comunque sia, il vostro hotel vi mette a disposizione il pacchetto Dolomiti Explorer: dal lunedì al venerdì, un’esperta guida della scuola di sci di Ortisei fa conoscere agli ospiti dell’hotel le piste più belle del comprensorio fra cui le leggendarie 8 della Val Gardena (Saslong, Cir, Ciampinoi, Bravo, Falk, Gardenissima, La Longia e Pilat).

Oltre allo sci alpino, in Val Gardena è possibile praticare tutte le altre attività invernali. Se per esempio amate lo snowboard potrete divertirvi nel Funpark Sassolungo-Val Gardena oppure nello Snowpark Sassolungo-Val Gardena.

A Ortisei c’è posto anche per i bambini che potranno divertirsi nello Snowpark Furdenan nel quale si trova anche una breve funslope con piccoli ostacoli e suoni; i più piccoli apprezzeranno sicuramente il Bigairbag.

Per chi vuole infine praticare lo slittino ci sono possibilità sia sull’Alpe di Siusi (pista da 1,8 km presso l’impianto Bullaccia, pista da 2,8 km dalla baita Mahlknecht fino a Saltria e pista da 2,9 km dalla baita Williams fino a Saltria) sia in Val Gardena (pista Rasciesa di circa 6 km.).