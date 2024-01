Un tamponamento multiplo sul ponte di Ceparana ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione intorno alle 18 di oggi. Il traffico è rimasto per alcuni minuti interamente bloccato al traffico in entrambe le direzioni causando code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine e Pubblica Assistenza di Ceparana. Non si sono registrati feriti.

