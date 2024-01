A Piana Crixia si candida a sindaco Fiorenza Valle, che sfida l’uscente Massimo Tappa

Piana Crixia. E’ nata a Piana Crixia nel 1958, dove ha sempre vissuto e per oltre quarant’anni è stata dipendente comunale addetta ai servizi demografici e tributari: Fiorenza Valle scende in campo e sfida Massimo Tappa, sindaco uscente, pronto per un nuovo mandato, alle prossime amministrative.

“Ho deciso di candidarmi proprio per la mia conoscenza profonda delle persone e del territorio. Posso dedicarmi a tempo pieno al paese che amo e ho un gruppo di amici, con esperienze diverse, uniti tutti dall’entusiasmo e dalla voglia di lavorare, che mi sostengono – spiega Valle – La nostra è una lista civica ispirata ad un sentimento di grande affetto per la storia di Piana, i valori e le tradizioni forti di chi l’ha vissuta e la vive. Sono queste le basi da cui partiamo, con uno spirito di massima apertura e armonia verso tutti.

» leggi tutto su www.ivg.it