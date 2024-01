Pietra-Borghetto. Attimi di paura per un allarme bomba sull’autostrada A10. È scattato nel primo pomeriggio odierno, creando un grande caos.

A causarlo, una telefonata ricevuta dalla sala radio di Autofiori. All’altro capo del telefono, una donna che, in evidente stato di agitazione, ha affermato di “essere ferma in una piazzola di sosta tra Pietra Ligure e Borghetto” e di temere di “avere una bomba in auto”.

» leggi tutto su www.ivg.it