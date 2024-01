Cerreto Laghi, di nuovo operativo il posto di polizia: tre agenti vigilano su sicurezza e comportamenti sulle piste

E’ stato inaugurato ufficialmente ieri, con una cerimonia a Ventasso, il posto di polizia a servizio delle piste del comprensorio di Cerreto Laghi. La pattuglia è composta da tre agenti della Polizia di Stato provenienti dalle Questure della Spezia, Genova e Castelnuovo Monti e ha iniziato a operare sulle nevi dell’Appennino già dallo scorso fine settimana, in occasione del primo giorno di apertura degli impianti.

Il presidio inaugurato alla presenza del questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese, rimarrà operativo sino al 2 maggio a meno che le condizioni climatiche non impongano una chiusura anticipata della stagione sciistica.

Gli agenti presenti sulle piste sono specializzati e formati appositamente presso il centro nazionale di Moena e la loro mansione è quella di vigilare sulla sicurezza e sul corretto comportamento degli sciatori, oltre a intervenire in caso di soccorso.

