Cestistica a Carugate per la prima trasferta del 2024

Prima trasferta del 2024 per la Cestistica, che sabato alle ore 20:30 andrà a giocare a Carugate nel match valido per la 15° giornata di regular season della A2 femminile di basket, girone A. Un impegno da non sbagliare per le bianconere, reduci da una serie negativa che dura da quattro partite, l’ultima nel confronto casalingo con Mantova di domenica scorsa. La Dimensione Bagno, invece, nello stesso lasso temporale ha uno score di 2-2, e arriva dalla sconfitta con Giussano dell’ultimo turno. Nella gara d’andata al PalaMariotti furono le spezzine a spuntarla negli ultimi istanti, con il punteggio di 76-75. In classifica le due squadre sono separate da sei punti: la Cestistica è davanti, nona, con dodici punti, mentre Carugate è undicesima con sei. La compagine lombarda ha l’ultima difesa del torneo con 74 punti netti concessi di media per gara, mentre a livello offensivo ha due giocatrici in doppia cifra di media, ovvero Giulia Rulli con 15,5 punti e Sara Usuelli con 11,3. La direzione di gara è stata affidata ad Alessio Chiarugi di Pontedera (PI) e Davide Mariotti di Cascina (PI).

