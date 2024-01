Dai campioni di ore lavorate a Omar e la sua grande famiglia, Cassa Edile premia dodici operai

Cassa Edile Spezzina ha aderito per la prima volta all’evento “Cassa Edile Awards”, che si è tenuto al SAIE di Bari lo scorso 20 ottobre. Alla manifestazione è legato un premio, che intende valorizzare i lavoratori di aziende iscritte alla Cassa che si sono distinti nel corso del 2023. E così questa mattina dodici operai del territorio sono stati premiati da rappresentanti di Ance e Confindustria La Spezia e delle tre sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, componenti il Comitato di Gestione di Cassa Edile Spezzina. Presenti all’iniziativa il prefetto Maria Luisa Inversini, il presidente di Cassa Edile Spezzina Cristiano Lavaggi, il vicepresidente Riccardo Badi, il presidente di Ance La Spezia Alberto Bacigalupi, il direttore di Ance La Spezia Paolo Faconti, il presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini, tutti i componenti degli organi sociali di Cassa Edile Spezzina, il segretario provinciale Fillea Cgil Mattia Tivegna, il responsabile territoriale La Spezia Filca Cisl Davide Grazia.

Ma veniamo ai premiati nelle varie categorie. La categoria Capocannoniere, rivolta ai cinque lavoratori con il maggior numero di ore lavorate nel corso del 2023 con l’intento di celebrare l’impegno giornaliero del lavoratore, ha visto premiati: Valerio Ricci (Edil Company SRL), Ortega Leon Onassis de Jesus (Allamani Edilizia Srls), Ilir Seferi (GR Servizi Srlr), Shota Bledar (Nuova Società a RLS), Mario Lombardo (LBE Srlr). Quindi la categoria Maratoneta, che ha premiato i cinque lavoratori con il maggior numero di ore lavorate da sempre tra quelli ancora in servizio, con la volontà di celebrare l’impegno costante dei lavoratori nel tempo; ecco i premiati: Fernando Zavani (Seib Srl), Enrico Babbini (La Placa Agostino & Figli Snc), Marino Minetti (Queirolo Roberto Srl), Giuseppe Serusi (Dott. Carlo Agnese S.p.A.), Antonio Cirelli (Soltec Srl).

Denominata Happy Family la terza categoria, che, istituita per celebrare la famiglia, ha premiato il nucleo familiare più numeroso tra gli operai in servizio: a ricevere il premio El Omari Abdelkader (Cosme SpA), padre di sei figli. Quarta categoria Woman Can Build, dedicata alle donne operaio con il maggior numero di ore lavorate. In questa categoria è stata premiata Valentina Collodet (Tecnogesso Srls). Alla premiazione hanno partecipato anche le aziende dei dodici lavoratori premiati.

