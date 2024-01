Dal ministero 300mila euro per il progetto sulla Via Francigena a Ponzano superiore

Dal ministero del Turismo in arrivo con ogni probabilità 300mila euro per il progetto dedicato alla Via Francigena a Ponzano superiore, presentato dal Comune di Santo Stefano in relazione all’avviso ministeriale per l’offerta turistica dei cammini religiosi. L’intervento, in un primo momento non ammesso, ora si appresta ad andare a finanziamento grazie alla re-immissione di risorse per rilancio e promozione turistica dei cammini religiosi contenuta nella Legge di bilancio – 15 milioni di euro equamente suddivisi tra 2024, 2025 e 2026. Il progetto, denominato Camminando sulla Via Francigena – Alla scoperta del borgo storico, si propone la realizzazione di una piattaforma informatica sui percorsi, su come scoprire il territorio e le sue particolarità, anche con visite virtuali, e l’organizzazione di manifestazioni culturali che riguardino anche la Via Francigena; un intervento di miglioramento del percorso della Via Francigena, per garantirne piene fruibilità ed accessibilità; un intervento di miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi di collegamento tra la Francigena a monte e a valle del borgo di Ponzano superiore, per ottimizzarne la fruibilità; l’installazione di segnaletica direzionale/informativa e digitalizzazione dei percorsi sopra indicati; l’installazione di dispositivi di primo soccorso; interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico del Centro sociale C. Orsini e dell’impianto sportivo E. Beatini, collocati lungo la Francigena a Ponzano superiore. “Lo scopo – illustrava la delibera con cui lo scorso novembre Palazzo civico dava il la alla partecipazione all’avviso ministeriale – è attivare servizi pubblici per ottimizzare la fruizione del cammino religioso: accoglienza ricettiva e punto di accoglienza turistica nel caso del centro sociale; spaccio/emporio con piccolo punto ristoro e laboratorio di prodotti tipici negli spazi dell’impianto Beatini, offrendo un risposta inclusiva anche agli abitanti del borgo, che attualmente sono sprovvisti di un negozio di alimentari”.

Il valore complessivo del progetto ammonta a 500mila euro: i 300mila ministeriali più 200mila del Comune, buona parte dei quali già ‘tradizionalmente’ attivi, in particolare le risorse per l’organizzazione della Rievocazione storica – si parla infatti di 150mila per eventi a partecipazione gratuita collegati al tema della Via Francigena; il Comune metterà poi 50mila euro per messa in sicurezza e mantenimento dei percorsi di collegamento tra Santo Stefano e Ponzano superiore.

“Come Comune in questi anni, anche grazie al lavoro degli uffici, in questi anni abbiamo davvero saputo cogliere tante opportunità e non abbiamo mai smesso di partecipare a bandi – commenta con soddisfazione la sindaca Paola Sisti -. Questo progetto è molto importante, perché valorizza Ponzano superiore e la Francigena, ad esempio con l’apertura dell’ostello, l’intervento su centro sportivo, il recupero di tutte le strade bianche di collegamento tra la piana di Santo Stefano e Ponzano superiore. Anche con questo progetto andiamo a realizzare quell’impegno preso in campagna elettorale per la valorizzazione dei borghi storici e dei paesi del territorio comunale, pensiamo in quest’ottica anche al lavoro sul palazzo comunale, su Piazza Matteotti e sul quartiere intorno, o alla realizzazione della rotatoria tra Cisa e Via XXVII maggio”.

