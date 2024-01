Bartłomiej Dragowski lascia lo Spezia. Il portiere polacco, atterrato nel primo pomeriggio in Grecia, è ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos, che l’ha prelevato dalle Aquile in prestito con diritto di riscatto. Dragowski lascia lo Spezia un anno e mezzo dopo il suo arrivo, scelto come sostituto di Ivan Provedel, ceduto alla Lazio. Dopo la retrocessione in Serie B, il portiere ha perso il posto da titolare in favore di Jeroen Zoet e in questo gennaio ha spinto per l’addio. In caso di riscatto, nelle casse dello Spezia finiranno tre milioni e mezzo, più mezzo milione di bonus.

L’articolo Dragowski al Panathinaikos, arriva l’ufficialità: il polacco lascia lo Spezia in prestito con diritto di riscatto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com