È atterrato circa un’ora fa ad Atene Bartlomiej Dragowski, il portiere dello Spezia che si prepara a cominciare la nuova avventura al Panathinaikos. Il polacco era partito in mattinata dall’Italia, dopo che ieri aveva già salutato gli compagni, pronto a partire alla volta di una nuova opportunità. Il numero 69 è arrivato poco fa in Grecia, dove ora sta svolgendo le visite mediche per firmare il suo nuovo contratto con il Pana. Sarà un prestito con diritto di riscatto, la formula che gli ha permesso di lasciare lo Spezia dopo sei mesi complicati, in cui aveva perso anche il posto da titolare. Poi, in caso di riscatto, contratto fino al 2027. Allo Spezia andrebbero tre milioni e mezzo, più un bonus di cinquecentomila euro.

L’articolo Dragowski sbarca ad Atene: ora le visite e la firma con il Panathinaikos proviene da Città della Spezia.

