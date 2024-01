Entroterra spezzino e Lunigiana tornano ad essere una cosa sola ripartendo dal turismo sostenibile 

La Via dei monti o del Pontremolo entra a far parte del “Catalogo dei cammini religiosi italiani” con l’avvallo del Ministero del Turismo. Un percorso nato nel 2020 con un accordo tra enti pubblici e privati. Un’iniziativa che, fin dagli albori, ha trovato il supporto di Fondazione Carispezia che ha sostenuto concretamente l’iniziativa con un contributo di Bando Aperto. “Porto i saluti di tutta la Fondazione e il Consorzio il Cigno e i Comuni presenti hanno partecipato a un bando volto alla valorizzazione del territorio – ha detto Nicola Carozza, in rappresentanza – durante l’introduzione . Con il periodo del Covid le persone hanno riscoperto il cammino ma questo progetto si lega anche alla scoperta dei nostri territori. I turisti lo chiedono e questo contenitore risponde a questa esigenza. D’altra parte il famoso geografo Minzoni nelle sue piantine dei sentieri antichi, svela i collegamenti anche con i crinali. A Porto Venere, non dimentichiamolo, è sepolto un immenso camminatore come Walter Bonatti e in una sua ultima intervista ha detto che in alto si sogna più a lungo. Speriamo che per la via dei monti possa essere lo stesso”.

Uno dei protagonisti di questa vicenda è certamente Silvano Zaccone presidente del Consorzio il Cigno: “Dal 2020 ci siamo reinventati con nuove opportunità. E il percorso è anche logico perché va da Levanto a Pontremoli come nel passato, nel segno di San Giacomo. Senza dimenticare quanto i vescovi erano strettamente legati a questa via che collega Liguria e alta Toscana. Nel 2023 abbiamo aperto ufficialmente la via in Val di Rossano. Per noi oggi si apre uno scenario nuovo in vista del giubileo del 2025 e permetterà di guardare al futuro all’insegna della sostenibilità e dell’identità della Lunigiana storica”. Alla conferenza stampa c’era anche Andrea Salice della Fondazione San Paolo che ha fatto la sua parte: “Siamo contenti di questo riconoscimento. Un risultato di anni di attività per valorizzare questa antica percorrenza. Alcuni di questi beni sono stati sostenuti anche in passato con il bando Territori in luce. Le reti, la valorizzazione delle identità e il turismo sostenibile sono elementi chiave del progetto”. Elena Magni, direttore del settore turismo sostenibile ha aggiunto: “Sono pienamente soddisfatta per questi risultati. Ci fa piacere che i soggetti liguri beneficiari siano aumentati e bene che il Cigno abbia colto le opportunità. Abbiamo come obbiettivo il turismo sostenibile e accessibile alla quale si aggiunge la destagionalizzazione. Fanno parte di una strategia più ampia per lo sviluppo delle piccole comunità locali. I cammini rappresentano esattamente la fruizione sostenibile dei territori e la destagionalizzazione stessa. Il Covid ha riportato le persone nell’entroterra. Ricordo l’importanza di questo percorso perché è il terzo della Liguria che condividiamo con la Toscana. Il ministero del turismo per il 2025 darà finanziamenti importanti e per accedere bisogna essere iscritti al catalogo. Il Pontremolo ce lo permette”.

