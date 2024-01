I tifosi sotto l’hotel dello Spezia: confronto con D’Angelo e Nikolaou alla vigilia della Cremonese

Dopo le proteste al Ferdeghini contro la dirigenza, il tifo dello Spezia mette nel mirino la squadra. In serata una folta delegazione di tifosi formata da circa 150 persone si è ritrovata sotto l’hotel in cui i bianchi di Luca D’Angelo stanno svolgendo il ritiro da tutta la settimana. Una manifestazione diversa dal solito, da ‘bastone e carota’: diversi i cori contro la squadra e contro la proprietà, come di consueto, ma anche tanti canti a favore della squadra, per certi versi caricata dal tifo alla vigilia della partita contro la Cremonese.

