Il Bologna si scopre per Amian. L’AD Fenucci: “C’è distanza con lo Spezia, operazione da ultime ore di mercato”

Il Bologna si scopre per Kelvin Amian e lo fa pubblicamente. Il club rossoblù, sulle tracce del difensore francese, è in lotta con il Palermo per aggiudicarselo e accontentare il tecnico Thiago Motta, che ha espressamente richiesto il terzino classe ’98 per rinforzare i felsinei in gennaio. Ma l’accordo tra le parti ancora manca, nonostante Amian stia forzando la mano. A confermarlo è l’amministratore delegato del club emiliano, Claudio Fenucci, che ai microfoni di Sky ha parlato dell’operazione: “Amian è un altro degli obiettivi che abbiamo. È un calciatore che sarebbe molto funzionale al nostro progetto, c’è una differenza tra la nostra offerta e la richiesta dello Spezia. Come sempre si negozia, ma credo che, per esperienza, sia un’operazione che arriverà alla sua definizione, forse nelle ultime ore di mercato”, ha spiegato in serata.

Amian, che non sarà convocato per la partita di domani contro la Cremonese, spinge per l’addio. Lo Spezia preferirebbe cederlo al Palermo, che mette sul piatto un’offerta migliore e il cartellino di Edoardo Soleri, ma il francese preme per il Bologna e per la reunion con Thiago Motta, la cui offerta però è più bassa e non accontenta il club.

