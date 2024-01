Il Leo Club Alba Docilia in campo per il gattile “Rifugio A-Mici delle Albissole”

A sostegno del neo-rinato rifugio per i gatti “A-Mici delle Albissole”, i ragazzi del Leo Club Albadocilia, gruppo giovanile dell’omonimo Lions Club delle Albisole, sono scesi in campo con alcune iniziative che hanno coinvolto la cittadinanza.

Attivandosi direttamente per fornire alla struttura alimenti e generi di prima necessità, i ragazzi hanno organizzato una piccola raccolta alimentare che ha visto la partecipazione del negozio “La Pecora Nera”, di via Repetto ad Albissola Marina e del punto vendita Pet Store della Conad in Zona Grana, sempre ad Albissola Marina.

