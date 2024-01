Nuovo hotel Marriott a Principe, il progetto rallenta ma non si ferma: apertura nel 2027

Genova. I tempi si sono allungati e i costi sono aumentati, ma il progetto non è cambiato e tanto meno è tramontato: a Principe, nell’area oggi abbandonata tra via Adua, via Buozzi e Mura degli Zingari, sorgerà un albergo 4 stelle superior costruito dalla società internazionale Vastint e gestito dalla catena americana Marriott. Ma ci sarà anche una nuova piazza pubblica con alberi e panchine in una zona della città dove il verde scarseggia.

I lavori avrebbero dovuto concludersi un anno fa, invece non sono mai iniziati. A complicare le procedure ben oltre le aspettative iniziali è stata la vicinanza dell’area, acquistata nel 2019 dalle Ferrovie, al deposito della metropolitana: “Questo aspetto ha imposto una particolare attenzione alle problematiche di sicurezza – spiega Marco Mor, managing director di Vastint -. Il nostro edificio sorgerà proprio sopra l’unico accesso per caricare i nuovi treni, perciò è stata necessaria un’analisi estremamente dettagliata del progetto insieme a tutti gli enti coinvolti. Il lavoro è quasi completato, dopodiché dovrebbe arrivare il via libera tecnico per ottenere il permesso di costruire”.

