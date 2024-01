Dall’ufficio stampa di Legambiente Liguria

Sono in via di definizione le candidature per il comitato di gestione provvisoria del costituendo Parco Nazionale di Portofino. Gli ambientalisti hanno la possibilità di indicare un nome in loro rappresentanza ma, per questa volta Legambiente, che da anni ha un suo rappresentante nella comunità del Parco di Portofino, non si presterà ad alcuna nomina.

» leggi tutto su www.levantenews.it