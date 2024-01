Piaggio, presidio dei sindacati sotto la Regione: “Auspichiamo un acquirente serio”

Liguria. “Ci piacerebbe avere la conferma di un acquirente serio e di un piano industriale con garanzie occupazionali per i due siti produttivi”. Così Adriano Spallarossa della Rsu di Piaggio Aero Genova spiega così le richieste dei lavoratori dell’azienda che, in occasione dell’incontro tra l’assessore allo sviluppo economico dell Regione Liguria Alessio Piana e i parlamentari liguri hanno dato vita a un presidio, convocato da Fiom Cgil e Uilm e Fim Cisl, per chiedere un intervento incisivo del governo.

Piaggio, infatti, nei due stabilimenti di Genova e Villanova di Albenga, occupa circa 800 persone impegnate nel core business, quello dell’aeronautica civile e militare, dai velivoli ai motori alla manutenzione.

