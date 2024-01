Sampdoria-Parma LIVE. Torna Gonzalez in difesa, Giordano si alza a centrocampo

Genova. Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Parma, anticipo della 21esima giornata di Serie B. La capolista ha frenato la scorsa giornata pareggiando con l’Ascoli, mentre la Sampdoria arriva da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Atmosfera di grande amicizia tra le due tifoserie, gemellate da tempo.

Rientra Gonzalez dopo la squalifica. Il neo acquisto Alvarez va in panchina.

Nel pre-partita premiato Esposito come Mvp della Serie B del mese di dicembre.

Questa sera numeri speciali cuciti sulle spalle dei blucerchiati, con le immagini di Gianluca Vialli.

