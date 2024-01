Sampdoria, Pirlo: “Mancata l’attenzione sul secondo gol, restiamo compatti”

Genova. Il momento è difficile, complici assenze pesantissime e Andrea Pirlo ne è consapevole. In conferenza stampa, dopo la sconfitta per 0-3 della sua Sampdoria con il Parma non si nasconde: “Dispiace essere sempre qui a parlare di partite perse, avevamo iniziato bene la partita approcciandola nel migliore dei modi e avevamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio. Quell’episodio del rigore di fine primo tempo ha cambiato un po’ le energie della squadra”.

Pirlo però sottolinea che “può capitare di commettere un errore, ma quello che non deve capitare sono quei due minuti dopo il primo gol il primo tempo. A quel punto la partita deve finire 1-0 e così si doveva ripartire con altra energia nel secondo tempo. Invece abbiamo abbassato il livello di attenzione e ci siamo fatti sorprendere. In quel momento devi tenere duro, riposare e poi ripartire con un altro spirito”.

