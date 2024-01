Scarafaggi e carenze igienico-sanitarie in cucina, chiuso un bar nel centro di Nervi

Genova. Scarafaggi, animali infestanti, gravi carenze igienico-sanitarie nelle cucine e nei frigoriferi. È quello che hanno trovato i tecnici della struttura di Igiene alimenti e nutrizione della Asl 3 e gli agenti della polizia amministrativa della Questura di Genova ieri pomeriggio in un locale del centro di Nervi. Immediata è scattata la chiusura.

Si tratta del bar “alla Piazzetta” di via Oberdan, provvisto anche di un dehors all’angolo con viale delle Palme. Vista la situazione è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale in via d’urgenza, almeno finché il gestore non avrà sanato le criticità riscontrate.

