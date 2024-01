Tariffe Cinque Terre Express, Più Europa: “A nuovi e vecchi sodali di Toti ricordiamo che il frutto dorato potrebbe seccare”

“Più Europa condanna con fermezza il piano degli aumenti delle tariffe ferroviarie per le 5Terre varato da Regione Liguria e Trenitalia, perché gli aumenti non sono la soluzione dell’overturism, ma una decisione frutto di politiche insensate, prive di dialogo e di rispetto istituzionale. Un atto predatorio per ‘spennare’ i turisti e ‘fare cassa’, che rischia di mettere in crisi molte attività e tanti posti di lavoro. Un insulto nei confronti degli imprenditori locali che con loro risorse hanno migliorato i servizi al turista. Più Europa inoltre condivide il Sindaco di Monterosso Emanuele Moggia, che ha definito le esorbitanti tariffe «selezione per censo», perché in contrasto con i principi di accessibilità e democrazia: il trasporto ferroviario è pubblico, quindi deve poter essere utilizzato da tutti, a prescindere dal portafoglio, altrimenti la politica ha fallito. Altresì, si associa nella critica alla destra ligure secondo la quale la fruizione e la condivisione di bellezza e paesaggio sono solo per chi se lo può permettere, tesi concretata dai totiani di Porto Venere per la Palmaria”. Lo dichiara in una nota Isabella Piro, portavoce di Più Europa La Spezia.

“Il paradosso è che in questi anni abbiamo visto Sindaci (Spezia, Riomaggiore e Vernazza) e Presidenti (Regione Liguria e Parco 5Terre) prendersi i meriti per le presenze sempre più numerose – proseguono da Più Europa – e, nel contempo, stigmatizzare un’affluenza incongrua col territorio; ma hanno solo blaterato, giacché, in mancanza di seri studi sui flussi, non sono stati in grado di dare una soluzione. A ciò si aggiunge che Toti & c. non hanno neppure l’umiltà di ascoltare chi vive e lavora nel territorio: decidono senza un confronto democratico, col risultato che nulla fanno per potenziare i treni, per eliminare i ritardi e per eliminare il sovraffollamento dei convogli. E illustrano come un regalo eccezionale interventi sollecitati da anni, ma da loro sempre ignorati (Assessore Augusto Sartori al Consiglio Regionale: biglietto ‘normale’ per chi dorme nelle 5terre e treni oltre la mezzanotte). Nessuna vergogna a cadere nel ridicolo, tant’è che il Presidente Toti e i suoi giannizzeri nel motivare l’aumento dei biglietti hanno affermato, ovviamente riferendosi ad altri: «Non c’è nessuna volontà di sottrarsi al confronto, c’è la volontà di agire in un territorio dove troppo a lungo si è parlato e troppo poco si è agito». E ai nuovi e vecchi sodali di Toti, Più Europa ricorda che il frutto dorato potrebbe seccare, giacché è concreto il timore che i turisti si lamentino dei proibitivi costi dei servizi pubblici e che spendano meno nei negozi, nei bar e nei ristoranti, mettendo a rischio un consolidato sistema economico, col conseguente licenziamento dei lavoratori dipendenti”.

Conclude la nota di Più Europa: “La decisione fra l’altro non è accompagnata da uno studio di fattibilità che ne dimostri la sostenibilità e/o che possa dare garanzie di efficacia nel medio/lungo periodo. Inoltre, come è possibile assumere decisioni quando mancano politiche turistiche di livello e strutturali, in assenza di piani turistici avanzati, di interscambi e connessioni con i territori limitrofi? Più Europa pertanto dice basta a proposte e soluzioni estemporanee e disorganiche, per di più assunte senza un coinvolgimento democratico e da persone prive di preparazione. Soluzioni che non risolvono i problemi dell’overturism, ma semmai li aggravano. Va ascoltata la comunità locale, in primis gli imprenditori e i lavoratori del territorio che da anni forniscono servizi ai turisti in assenza di un adeguato supporto governativo, i soli che con gli amministratori capaci, leali e intelligenti conoscono le esigenze e i bisogni dei turisti e i servizi che li soddisfano. E per il bene di tutta la popolazione delle 5Terre, deve cessare il dividi et impera ideato dalla Regione Liguria, ben documentato dalla gestione stabilita dopo l’apertura (limitata) di via dell’Amore”.

