Via alle asfaltature sul territorio lericino. Ecco le strade interessate

Sono iniziati gli interventi di asfaltatura delle strade del territorio comunale lericino. L’ufficio tecnico ha elaborato i computi necessari alla pianificazione dei lavori da realizzarsi nelle prossime settimane. Nell’immediato verranno svolti i lavori per realizzare alcuni dossi rallentatori sulle strisce pedonali di Muggiano; via Gerini a Lerici; via Mantegazza e via Gozzano a San Terenzo. A seguire verranno realizzate le asfaltature di via Matteotti fino a Bellavista, dei tornanti di Pozzuolo e dell’area della rotatoria dell’Altino che è stata recentemente riqualificata. Seguiranno ulteriori interventi che riguarderanno il lungomare da Lerici a San Terenzo, viale della Vittoria a San Terenzo, via Garibaldi alla Serra, via Gazzoli a Pugliola, via Vassale a Solaro e ulteriori porzioni di strade sul territorio.

“La sicurezza delle nostre strade è da sempre una priorità e a tal fine sono stati realizzati importanti interventi di consolidamento dei versanti a monte e a valle dei percorsi mediante palificazioni o muri di sostengo”, spiega Marco Russo, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici che continua: “In molti tratti stradali sono anche state installate barriere di protezione come sulla strada della Rocchetta, Pozzuolo e nel tratto Tre Strade – Pitelli. Questo piano di asfaltature rientra in una pianificazione più ampia, pluriennale che ci consente ogni anno di riservare un budget per questo genere di opere che rendono Lerici più sicura e fruibile sia per i cittadini che per i visitatori e che adeguano Lerici ad una realtà turistica del secondo millennio”.

