Il Comune di Vezzano Ligure organizza per la giornata di Venerdì 26 Gennaio a Valeriano la commemorazione del rastrellamento nazi-fascista avvenuto in data venerdì 26 Gennaio 1945, ultimo episodio della battaglia del Gottero. Sabato 27 gennaio, iniziativa presso il parco Comunale di Bottagna in occasione del Giorno della Memoria

L’articolo A Vezzano la commemorazione del rastrellamento nazi-fascista del ’45 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com