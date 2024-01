Assemblea amministratori Pd: “Per costruire risposte e invertire la rotta. Toti racconta una Liguria che non c’è”

“La partecipazione degli amministratori del Partito Democratico ligure all’assemblea di oggi ha confermato la voglia e il bisogno che c’è dentro il Partito di confrontarsi e fare rete. Una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative con molti interventi che hanno evidenziato quanto necessità ci fosse di organizzare momenti di scambio e per questo ci siamo presi l’impegno di organizzarne ancora altri con cadenza periodica, almeno due volte l’anno. Da qui è partita oggi la proposta di dar vita a un coordinamento degli eletti PD a tutti i livelli, per poter monitorare, in modo continuo, le principali problematiche che sorgono sui territori e costruire risposte politiche in maniera congiunta, affinché le richieste del territorio arrivino a tutte le istituzioni per invertire la rotta di un governo di centro destra incapace di rappresentare la Liguria. È emerso con forza come il quadro della Regione tratteggiato dalla giunta Toti e dal centrodestra non corrisponde alla realtà: è come se vivessero in un mondo parallelo, e quando non si fa un’analisi corretta della situazione, se racconti una Liguria che non c’è, le risposte non possono che essere inadeguate, mentre i cittadini pagano sulla loro pelle disservizi e carenze”, così il segretario del Partito Democratico Ligure Davide Natale, dopo l’assemblea degli amministratori PD di questa mattina.

“Tra le tematiche affrontate – proseguono Natale e il responsabile enti locali segreteria regionale Gianluca Nasuti – in primis, c’è stata la sanità pubblica che ha ripercussioni impattanti sui cittadini, con la difficoltà, per ogni provincia, di assicurare il servizio sanitario a causa di quelle carenze di strutture e personale che stanno diventando croniche.

