Baci in Regione, in scena il casting per lo spot della Liguria al Festival di Sanremo

Liguria. “Regione Liguria fa della bellezza e dell’amore, attraverso il simbolo del bacio, i suoi testimonial sul palco del Festival di Sanremo. Ma il bacio sarà anche il filo conduttore della campagna di promozione del nostro territorio per il 2024. Grazie all’esperienza di un grande regista come Brizzi, milioni di italiani ammireranno luoghi straordinari, a partire da quella Via dell’Amore che questa estate, con un investimento di oltre 20 milioni, restituiremo ai cittadini dopo anni di incuria”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto durante il casting per lo spot ‘Cartolina di Sanremo’, che andrà in onda nelle cinque serate del Festival.

