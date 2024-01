Basket, a Riccò va in scena il derby tra Canaletto e Golfo dei poeti

Nuovo appuntamento nel basket spezzino e nuovo derby in arrivo. Questa volta parliamo della DR2 Liguria e di uno scontro al vertice dove, nel palazzetto di Riccò del Golfo, si affrontano venerdì alle 20.30 Basket Canaletto, attualmente al comando della classifica e imbattuto, contro la Golfo dei poeti di Lerici, squadra in crescita capace di raggiungere la terza posizione in classifica.

Entrambe le squadre ed entrambe le società ci tengono a far bene per assicurarsi il mantenimento dei primi quattro posti per accedere ai play off contro le squadre del girone di Ponente.

