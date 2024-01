Borghetto, un 2023 in crescita per la polizia locale: quasi 10000 multe. Premiato dopo 47 anni il “vigile-eroe” Bruno Folco

Borghetto Santo Spirito. Quasi 10000 sanzioni per violazioni al codice della strada, con un incremento dell’11,50% rispetto all’anno precedente. Trentaquattro incidenti, di cui 22 con feriti. Un arresto e 12 denunce a piede libero. Cinque fermi amministrativi e 21 sequestri. Sono i numeri di un anno di lavoro – il 2023 – della polizia locale di Borghetto Santo Spirito, presentati questa mattina in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono del corpo di polizia locale.

Questa mattina in Comune, nella sala del consiglio comunale intitolata a Stefania Maritano, il comandante Enrico Tabò e il sindaco Giancarlo Canepa hanno snocciolato numeri e attività. “Quando mi sono insediato sette anni fa il comando era in un momento di sofferenza – spiega il primo cittadino – con il trasferimento di molti agenti negli uffici anziché in servizio sul territorio. Con il comandante abbiamo lavorato per ammodernare il comando, rinnovare il parco armi, aggiornare il sistema di videosorveglianza e il sistema radio. Oggi l’attività svolta gratifica l’amministrazione, il comando e i cittadini. Ma vogliamo migliorare ancora implementando la videosorveglianza con la verifica degli accessi al centro storico; stiamo rivedendo il Piano Urbano del Traffico; gli agenti stanno seguendo corsi specifici per pilotare i droni, di cui speriamo di poter dotare il comando. In questi anni l’amministrazione ha messo a disposizione quella che poteva, per fortuna il comando guidato da Enrico Tabo’ è stato ricettivo. Ciò è stato possibile anche grazie ai nuovi innesti e a un rapporto molto fruttifero con le forze dell’ordine”.

