Cairo, servizio serale della polizia locale per i controlli anti-movida

Cairo Montenotte. Servizio serale della polizia locale nel weekend per i controlli anti-movida. Dopo aver annunciato l’introduzione di limitazioni per gli eventi musicali, il sindaco Paolo Lambertini svela l’altra misura al vaglio della giunta per cercare di evitare che i locali non rispettino le regole, come più volte accaduto nei mesi passati.

Tante, infatti, le segnalazioni da parte dei residenti del centro storico che più volte si sono lamentati per l’eccessiva confusione e il troppo rumore durante le serate del fine settimana e non solo. Il sindaco ha quindi deciso di correre ai ripari, aggiungendo altri provvedimenti al limite di orario già previsto da anni per le attività che somministrano bevande e alimenti (la chiusura deve avvenire non oltre le 2:00 di notte e l’apertura dalle ore 5:00).

